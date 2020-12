Fonseca: “Inter-Shakhtar Donetsk sarà gara difficile. Marlos…”

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha parlato di Inter-Shakhtar Donetsk, sfida di Champions League in programma questa sera

DIFFICILE – Fonseca analizza la sfida Inter-Shakhtar Donetsk e parla a proposito dei pregi della squadra ucraina: «Inter-Shakhtar? Gli ucraini sono forti, lo hanno dimostrato le partite contro il Real Madrid, nessuno si aspettava potessero vincere e invece hanno battuto gli spagnoli. Sarà una partita difficile per entrambe le formazioni, hanno bisogno entrambe di vincere. Qualità migliore dello Shakhtar? È una squadra che difende in maniera compatta ed è pericolosa in contropiede con giocatori come Marlos e Tete».