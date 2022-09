Inter-Roma, Lukaku e Calhanoglu al lavoro ma si predica cautela − Sky

Tra sette giorni ci sarà Inter-Roma. I nerazzurri sono chiamati al riscatto dopo il pesante KO di Udine. Sperano di recuperare sia Lukaku che Calhanoglu dai rispettivi infortuni

CAUTELA − Sarà Inter-Roma, il primo impegno dei nerazzurri dopo la sosta per le Nazionali. Sia Simone Inzaghi che la squadra sono chiamati ad una riscossa. I bonus sono terminati. L’Inter spera di recuperare Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu, entrambi out per problemi fisici. Oggi hanno fatto lavoro personalizzato e c’è attesa per il possibile rientro in gruppo prossima settimana. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, ad Appiano Gentile però si predica calma e cautela, l’obiettivo è quello di evitare ricadute.