FOTO − Vigilia di Sampdoria-Inter Women, Brustia: «Occhi sulla prossima!»

Martina Brustia, centrocampista dell’Inter Women, pubblica sul proprio profilo Instagram un nuovo post. La calciatrice è proiettata verso il match di domani, Sampdoria-Inter Women.

POST − Martina Brustia è pronta per la prossima partita della sua Inter Women. La trasferta della squadra di Rita Guarino è in programma per domani, contro la Sampdoria (vedi articolo). La centrocampista nerazzurra lo fa sapere attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, seguito da una breve didascalia: “👀 on the next one ⚫️🔵”.

Serve un’altra grande gara delle nerazzurre.