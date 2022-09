Barzaghi: «Solo Inzaghi può uscire dalla crisi Inter. Segnale dai nazionali»

Matteo Barzaghi ha commentato il momento negativo dell’Inter con tre sconfitte nelle prime sette di campionato. Inzaghi però può uscirne con i suoi numeri

NUMERI − Barzaghi spiega come il tecnico dell’Inter abbia ottimi numeri per uscire da questo momento: «Inzaghi? Lui può uscire da questa crisi facendo fronte sui suoi numeri. Ha numeri importanti, lui è il terzo per media punti negli ultimi 25 anni dietro a Mourinho e Conte. Testimoniano di come il cammino di Inzaghi sia stato fin qui positivo. La società ha manifestato fiducia nei confronti dell’allenatore. Si riparte da qui ma anche dai segnali positivi dei giocatori in Nazionale. Bene Dumfries così come Dimarco. Sono segnali rassicuranti che possono fare piacere al tecnico». L’inviato si è espresso da Appiano Gentile per Sky Sport.