Inter, nuovi arrivi ‘suggeriscono’ cambio modulo: nuove opzioni per Inzaghi

L’Inter è molto attiva in questa fase del mercato. I possibili nuovi arrivi “suggeriscono” un possibile cambio di modulo ad Inzaghi che, con i nuovi innesti, avrà più opzioni tattiche

CAMBIO – L’Inter, nella prossima stagione, potrebbe non giocare con il 3-5-2. L’integralismo tattico di Inzaghi potrebbe essere abiurato in virtù dei nuovi innesti che, il mercato, potrebbe regalare al tecnico ex Lazio. In tal senso peseranno, e non poco, gli innesti di Paulo Dybala e Romelu Lukaku oltre a quello di Hendrick Mkhitaryan. Con questi tre in rosa, Inzaghi, potrebbe pensare di giocare con un 3-4-1-2, con l’argentino dietro al tandem Lautaro Martinez-Lukaku, togliendo quindi un centrocampista (Calhanoglu principale indiziato) con una linea di centrocampo più bloccata e gli esterni ad accompagnare l’azione (Gosens e Dumfries). All’occorrenza, il tecnico, potrebbe virare anche su un 3-4-2-1: in quel caso, dietro a Lukaku unica punta, potrebbero agire sia Dybala e Lukaku con Mkhitaryan vero e proprio jolly in grado di agire sia come mezzala che come trequartista a supporto dell’attaccante.

ROTAZIONI – Tuttavia è bene chiarire un aspetto. In una stagione estremamente compressa, come quella imminente, sarà necessario avere la possibilità di ruotare diversi uomini senza però perdere qualità, fondamentale per una squadra che ha la voglia di continuare a vincere e lottare per trofei importanti. I probabili arrivi di Dybala e Lukaku, uniti a quelli di Mkhitaryan, Asllani e Onana, vanno letti in tal senso. A differenza della scorsa stagione, quindi, Inzaghi avrà a disposizione una panchina più varia e con qualità superiori: condizione necessaria, quasi obbligatoria, per continuare a competere ad alti livelli, a prescindere dal modulo che il tecnico deciderà di adottare.