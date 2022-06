VIDEO – Asllani primo colpo oneroso del mercato estivo dell’Inter: i dettagli

Manca ancora l’annuncio ma per Kristjan Asllani all’Inter è tutto fatto. L’arrivo degli agenti a Milano per discutere del contratto è l’ultimo step prima della firma. All’Empoli andranno subito 4 milioni di euro per il prestito, poi 10 per il riscatto e 2 eventuali bonus. Nell’operazione anche una contropartita tecnica (vedi articolo). Si tratta del primo colpo nerazzurro non a parametro zero. Di seguito il video ripreso dai colleghi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).