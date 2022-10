Inter, non solo Lukaku! Brozovic anticipa i tempi di recupero? Novità importante – Sky

Giornata caratterizzata da grandi novità in casa Inter, e non solo per la sempre più probabile convocazione di Romelu Lukaku contro il Viktoria Plzen (vedi QUI). Secondo quanto riportato da Sky Sport, novità importante anche sul recupero di Marcelo Brozovic.

ALTRO RECUPERO VICINO – Novità importante anche sul fronte Marcelo Brozovic: l’obiettivo principale è quello di averlo a disposizione contro la Juventus, però sabato c’è la Sampdoria e da qui a quella partita, Simone Inzaghi potrebbe avere delle buone notizie per una possibile convocazione, anche per iniziare dalla panchina.