Longhi: «Inter? Compromessa da cambi discutibili. Valeri scusato ma…»

Longhi interviene dopo Fiorentina-Inter per commentare quanto accaduto nel corso della partita. Ne “Il Processo di Sportiva”, il giornalista parla dell’arbitraggio e delle voci sugli episodi di violenza avvenuti tra gli spalti e non solo.

METRO DI GIUDIZIO – Bruno Longhi si esprime sull’arbitraggio in Fiorentina-Inter. Il giornalista, nel corso del suo intervento a Radio Sportiva, afferma: «Quando c’è stato l’intervento nei confronti di Giacomo Bonaventura ci si è dimenticati di valutare l’intensità dell’entrata di Federico Dimarco. Scusiamo parzialmente Paolo Valeri (vedi articolo) ma non il VAR. Per quanto riguarda, invece, l’intervento di Edin Dzeko, bisogna pensare a una cosa. I vertici arbitrali pongono gli arbitri nella posizione di far sì che le partite siano molto fluide. Quindi questo tipo di falli, come quello non fischiato all’Inter, vengono ignorati. Bisogna riavvolgere il nastro e tornare a giocare un calcio vero. Quello che giochiamo in Italia è troppo agonistico e gli arbitri stanno usando un metro di giudizio che non è più quello di una volta. Sull’episodio di violenza contro i tifosi dell’Inter dico che dobbiamo civilizzarci. Stiamo parlando di sport e di calcio, non dobbiamo aggredire chi dimostra la sua fede calcistica. Un conto è se tu vai allo stadio e insulti, ma se ci vai con la maglia di chi tifi non fai nulla di sbagliato».

Il pensiero di Longhi sul post Fiorentina-Inter

ENFATIZZATO – Stando ai rumors di ieri, quello sugli spalti dell'”Artemio Franchi” non è l’unico episodio di violenza avvenuto. In merito si è espresso Longhi, che dichiara: «L’assalto alla porta dello spogliatoio dell’Inter (vedi articolo) dopo la partita? Dobbiamo augurarci che l’episodio sia stato enfatizzato. La rabbia della Fiorentina nasce da una grande partita beffata all’ultimo da un rimpallo. Però bisogna essere bravi a accettare anche i casi di destino avverso come questo. L’Inter ancora una volta ha dato vita a un finale simile a quello contro il Barcellona. Aveva la partita in mano, poi con cambi discutibili rimette l’avversario nella posizione di far male. I nerazzurri escono con tre punti ma anche con degli spunti per delle riflessioni da fare urgentemente». Così Longhi conclude il suo intervento sull’Inter durante il collegamento radiofonico con “Il Processo di Sportiva”.