Lukaku, buone notizie per l’Inter in vista del match con il Viktoria Plzen – Sky

Lukaku continua il suo lavoro per tornare a disposizione dell’Inter in vista della prossima partita di Champions League. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, racconta gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento del belga. A breve si scopriranno le scelta di Inzaghi per il match contro il Viktoria Plzen.

MIGLIORAMENTI – Romelu Lukaku continua a spingere per tornare a dare una mano alla sua Inter. Contro il Viktoria Plzen potrebbe esserci bisogno anche del suo contributo e Simone Inzaghi valuta la possibilità di farlo accomodare in panchina. Lautaro Martinez e Edin Dzeko (vedi focus) finora hanno guidato bene l’attacco nerazzurro, ma un’arma in più, magari sul finale del match di Champions League, non guasterebbe. Anche perché, secondo quanto riporta Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, Lukaku sta continuando a lavorare in gruppo e i progressi si vedono. Il belga, infatti, non essendo stato convocato per Fiorentina-Inter, ha avuto la possibilità di lavorare con più intensità. L’inviato fa sapere che Lukaku, tra la giornata di ieri e di oggi, ha aumentato i carichi in allenamento. Ora la decisione spetta a Inzaghi, ma i presupposti per vedere l’attaccante belga tra i convocati di Inter-Viktoria Plzen ci sono tutti.

Fonte: Sky Sport 24