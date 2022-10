Bayern Monaco, Lucas Hernandez ancora fuori. Un recupero importante con l’Inter

Il Bayern Monaco recupera pezzi fondamentali in questo periodo sempre più importante con l’avvicinamento al Mondiale. Lucas Hernandez ne avrà ancora per diverso tempo. Un recupero importante in vista della sfida con l’Inter in UEFA Champions League. Il sito tedesco Kicker fa il punto della situazione.

SITUAZIONE INFORTUNATI – Recuperi importanti per il Bayern Monaco a partire già dalla sfida contro il Barcellona, dove Julian Nagelsmann avrà a disposizione Kingsley Coman. Niente da fare ancora per Manuel Neuer e il difensore Lucas Hernandez: il primo spera di tornare già a disposizione per la prossima sfida con il Mainz in Bundesliga, mentre il francese ne avrà ancora per almeno altri dieci giorni. Da segnalare soprattutto le condizioni di Leroy Sané, che punta a tornare per la sfida dell’1° novembre con l’Inter.

Fonte: Kicker