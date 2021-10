Inter-News.it su Radio Nerazzurra: oggi nuova diretta, anche video

Inter-News.it prosegue oggi la sua collaborazione con Radio Nerazzurra, la voce dei tifosi interisti, con un nuovo giorno e orario per questa stagione. A partire dalle 18 la diretta della trasmissione ‘Social Media Club’, attraverso tutti i nostri canali ufficiali. Di seguito tutte le informazioni.

INTER-NEWS.IT IN RADIO – Si rinnova l’appuntamento con “Social Media Club”, la trasmissione di Radio Nerazzurra assieme alla nostra testata giornalistica. L’appuntamento è nel nuovo orario di questa stagione: ogni mercoledì alle ore 18 con la prima radio dedicata ai colori nerazzurri, assieme al direttore responsabile di Inter-News.it Riccardo Spignesi e al conduttore Fabio Donolato. Si parlerà della sosta per le nazionali, con Italia-Spagna stasera per i primi tre convocati (su quindici). Poi anche un primo bilancio della stagione, dopo sette giornate di Serie A e due di Champions League. Radio Nerazzurra si può seguire tramite App, Mobile, piattaforme podcast (Spotify, Google Podcast, Apple Podcast etc.), social network e per ultimo l’accordo con il canale televisivo nazionale Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), per la ritrasmissione delle dirette su applicazione e bouquet on demand. Un’anteprima della trasmissione (anche video) sarà disponibile sulla nostra pagina ufficiale Facebook: seguila sia per avere tutti gli aggiornamenti sia per la notifica della diretta.