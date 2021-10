Lautaro Martinez-Inter, accordo sul rinnovo! Ultimi dettagli da risolvere – Sky

Si pensava che Lautaro Martinez potesse firmare già a settembre il rinnovo con l’Inter, ma così non è stato. Per l’argentino però non ci sono problemi: Gianluca Di Marzio, da 23 su Sky Sport 24, parla di alcune situazioni da risolvere ma senza difficoltà in vista.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Gianluca Di Marzio anticipa il rinnovo per l’Inter: «Lautaro Martinez è una situazione molto simile a quella di Paulo Dybala. L’accordo è stato raggiunto totalmente, ci sono degli ultimi dettagli che il giocatore deve risolvere personalmente e poi si arriverà alla firma. Il suo rinnovo è fatto, per Marcelo Brozovic non si è ancora entrati nel vivo».