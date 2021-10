Cosmi: «Inter a +5 sul 2020? Non lo ricordavo! Vediamo alla fine»

L’Inter ha cinque punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo sette giornate. L’allenatore Cosmi, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, lo apprende con stupore e valuta la classifica.

PRIMO BILANCIO – Inter a quota diciassette punti dopo sette giornate di Serie A: un anno fa erano dodici. Serse Cosmi è sorpreso dal confronto: «No, sinceramente non me lo ricordavo. Sarà stato un anno molto particolare, però cinque punti sono tanti. Io sono abituato a guardare le classifiche alla fine, ovviamente questi sono riferimenti importanti. Il Milan aveva due punti in più, dell’Inter ci ricordiamo lo scorso campionato straordinario. Fa effetto non vedere la Juventus nei primi posti, anche se sta riprendendo coraggio e soprattutto classifica».