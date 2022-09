Inter e Milan, avanti col nuovo stadio: tempi, costi e demolizione Meazza

Inter e Milan vanno avanti sulla questione legata al nuovo stadio di Milano, volendo demolire il Meazza. Le due società, secondo dei documenti rivelati da Calcio e Finanza, hanno già definito le tempistiche, i costi e i ricavi potenziali.

MEAZZA ADDIO – Inter e Milan prevedono un investimento di un miliardo e 294 milioni, più IVA, per costruire il nuovo stadio di Milano. Lo riporta Calcio e Finanza, utilizzando dei documenti che ha potuto visionare, con le stime delle spese per l’impianto che dovrebbe sostituire il Meazza. Un dato in crescita rispetto al 2019, dove il costo sarebbe stato inferiore di sessantadue milioni di euro. Tre le fonti di spesa: costo di costruzione (la voce più alta, che comprende anche la demolizione del Meazza e arriva a un miliardo e 37 milioni), somme a disposizione dell’amministrazione (poco più di 235 milioni) e contributo del costo di costruzione (oltre 21 milioni). Inter e Milan pensano di incassare 120,4 milioni di euro a stagione più IVA con il nuovo stadio. Data di inizio dei lavori l’1 gennaio 2024, per un totale di circa ottanta mesi e conclusione del nuovo stadio per il 12 settembre 2027. La demolizione del Meazza partirebbe il 13 settembre 2027 e si chiuderebbe il 4 maggio 2028, la fine dei lavori il 31 luglio 2030. Inter e Milan, in otto anni, pensano di completare l’iter.

Fonte: calcioefinanza.it