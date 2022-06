Inter, linea calda anche sulle uscite: Skriniar il big più due attaccanti − Sky

L’Inter dovrà necessariamente liberare spazio in vista di un mercato in entrata decisamente attivo. Skriniar rimane il principale indiziato in difesa, mentre in avanti si scomodano due nomi

USCITE − Inter attiva sul mercato in entrata ma necessariamente dovrà esserlo anche su quello in uscita. Serve liberare spazio, sia tecnico che economico, e raggiungere l’agognato obiettivo del pareggio di bilancio: 60-70 milioni di euro. A tal proposito, il nome più caldo tra i big in uscita rimane quello di Milan Skriniar. Situazione, qui, di stallo. L’Inter chiede 80 milioni di euro; mentre il PSG è al momento fermo a 50. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, si andrà avanti con fiducia. In attesa del doppio colpo Dybala-Lukaku, servirà anche scaricare qualche attaccante di troppo. Alexis Sanchez, comunque vada, lascerà Milano, manca la soluzione più idonea. L’altro nome è quello di Edin Dzeko. Se l’Inter dovesse prendere sia Dybala che Lukaku, il bosniaco dovrà lasciare la squadra di Simone Inzaghi.