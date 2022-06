Lukaku-Inter, chiusura entro fine settimana? In Inghilterra ne sono sicuri

Lukaku all’Inter, si potrebbe concretizzare il clamoroso ritorno del belga. Dopo l’apertura del Chelsea, ci sarebbero stati già i primi contatti tra i due club. Chiusura in tempi brevi

CHIUSURA? − Lukaku all’Inter già entro questo fine settimana? In Inghilterra si spingono avanti dando per molto avanzata l’operazione tra il club nerazzurro e il Chelsea. Secondo il Telegraph, ieri e oggi in mattinata ci sarebbe stati primi contatti tra le due società. I Blues, del nuovo patron Boehly, avrebbero acconsentito al prestito parlandone poi con l’AD nerazzurro Beppe Marotta in una conference call. Appuntamento virtuale in cui avrebbe presenziato anche l’avvocato di Lukaku, Sebastien Ledure. Il tabloid londinese è convinto che l’operazione potrebbe chiudersi a breve. Già entro questo fine settimana o al massimo nei primissimi giorni della prossima. Decisiva la volontà ferrea di Lukaku di ritornare all’Inter.