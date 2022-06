Iervolino: «Ederson non lo cederò, ad oggi nessun spiraglio». Niente Inter?

Ederson è stato accostato anche all’Inter per rafforzare il proprio centrocampo. A spegnere però le voci ci ha pensato direttamente il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino su Radio Kiss Kiss sport

NO SPIRAGLI − Le parole del patron della Salernitana, Iervolino, su Ederson. Il giocatore è stato accostato anche all’Inter: «Non lo cederò, l’ho detto a tutti. Ad oggi non c’è alcuno spiraglio. L’anno prossimo faremo una Salernitana rafforzata, trasformata. Abbiamo voglia di avere una squadra competitiva, che possa salvarsi con tranquillità. Ci teniamo stretti tutti i nostri gioielli».