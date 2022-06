Grimaldo, Inter contatta agenti del terzino del Benfica: altri 2 club su di lui

L’Inter avrebbe contattato gli agenti di Alejandro Grimaldo, terzino sinistro del Benfica. Altri due club italiani su di lui.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Record, Grimaldo è nel taccuino di diversi club italiani, ma il Benfica non ha ricevuto offerte. Si tratterebbe di Napoli e Inter che hanno avviato i primi contatti con gli agenti del giocatore per informarsi riguardo le condizioni necessarie per l’ingaggio. Attenta anche la Juventus.

Fonte: Record.pt