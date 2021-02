Inter-Lazio, Conte punta su Eriksen. Perisic favorito su Young – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Inter-Lazio è in programma questa sera alle 20:45. I nerazzurri, guidati da Antonio Conte, vogliono sfruttare al meglio i passi falsi di Milan e Juventus. Le ultime da Andrea Paventi per “Sky Sport”

LE ULTIME – Inter-Lazio si avvicina. Il big match, in programma questa sera alle 20:45, è fondamentale per dare un segnale al campionato e alla corsa scudetto. I nerazzurri vogliono approfittare delle sconfitte di Milan e Juventus arrivate negli anticipi di ieri. Il tecnico nerazzurro, per il match di questa sera, riproporrà il “doppio-play” visto contro la Juventus, ovvero la contemporanea presenza dal 1′ di Brozovic ed Eriksen. Accanto a loro ci sarà, confermatissimo, Barella. A destra ci sarà Hakimi, a sinistra Perisic favorito su Young. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku, con Sanchez che scalpita dalla panchina. A riportarlo è Andrea Paventi per Sky Sport.