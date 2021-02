Graziani: Â«Inter, contro la Lazio occasione da non fallire. Lukaku faroÂ»

Graziani: «Inter, contro la Lazio occasione da non fallire. Lukaku faro»

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dell’Inter, impegnata questa sera nella sfida contro la Lazio. I nerazzurri hanno la possibilità di issarsi in vetta alla classifica di Serie A

COMPLETO – Queste le parole di Graziani: «Inter-Lazio appuntamento importantissimo per i nerazzurri. Andrebbe in testa alla classifica, aumenterebbe l’entusiasmo. L’Inter, giocando a San Siro, ha la possibilità di sentirsi a casa. Oggi non può sbagliare. La Lazio gioca bene, viene da sei vittorie consecutive, Immobile e tanti altri giocatori possono fare male in qualsiasi momento. Sarà un bel confronto. Lukaku ed Immobile? Sono diversi, Immobile svaria di più Lukaku invece è il classico punto di riferimento, quando la squadra è in difficoltà si appoggia a lui».