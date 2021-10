Inter-Juventus, oggi inizia la vendita dei biglietti! Le informazioni e le fasi

Inter-Juventus è distante dodici giorni, ma oggi inizia la vendita dei biglietti per il big match della nona giornata di Serie A in programma domenica 24 alle ore 20.45. Da ricordare che al Meazza ci sarà il 75% della capienza.

BIGLIETTI IN VENDITA! – “Di seguito le modalità di vendita di Inter-Juventus, ricordando che si potrà accedere allo stadio solo esibendo agli ingressi il Green Pass. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e non saranno cedibili a terze persone.

FASE 1 | MARTEDÌ 12 E MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI 19/20

La prima fase di vendita biglietti Inter-Juventus prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 12 ottobre e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20, che potranno acquistare fino a 2 biglietti, per sé e per un accompagnatore. Martedì 12 ottobre sarà possibile acquistare all’interno del proprio settore o in altri vicini resi disponibili in fase d’acquisto. Mercoledì 13 ottobre fino alla mezzanotte sarà invece possibile, per chi non lo ha già fatto, acquistare in tutti i settori dello stadio. Utilizzare il proprio numero di tessera Siamo Noi per accedere alla vendita. Il secondo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19-20 di secondo anello verde.

FASE 2 | GIOVEDÌ 14 OTTOBRE VENDITA RISERVATA AI SOCI INTER CLUB 21/22

La seconda fase di vendita inizierà alle ore 10.30 di giovedì 14 ottobre e riguarderà i soci Inter Club che avranno rinnovato il tesseramento alla stagione 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno infatti acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi ad un prezzo dedicato. Scopri i vantaggi del tesseramento Inter Club 21/22 su inter.it/interclub.

FASE 3 | VENDITA LIBERA

L’ultima fase di vendita libera prenderà il via alle ore 10.30 di venerdì 15 ottobre per tutti i posti rimasti disponibili.

INTER-JUVENTUS, DISPOSIZIONI GENERALI

Per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto ai tifosi di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio e si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi”.

Fonte: inter.it