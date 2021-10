Inter Under-19 di Chivu: la classifica marcatori tra Primavera 1 e Youth League

La nuova Inter Under-19 ha iniziato la stagione tra alti e bassi. Per il momento meglio il cammino in Youth League piuttosto che quello in Primavera 1, dove i ragazzi di Chivu sono già costretti a inseguire. In attesa di registrare la fase difensiva, ecco i dati della produzione offensiva aggiornati e dettagliati attraverso la classifica marcatori

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Nel weekend tornerà in campo anche l’Inter Under-19 di Cristian Chivu, che sarà impegnata in casa dell’Empoli (vedi articolo). Finora la squadra nerazzurra ha giocato quattro partite nel Campionato Primavera 1 e due in UEFA Youth League, ottenendo complessivamente tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Più precisamente, 7 punti in campionato (su 12 a disposizione) e 4 nel Gruppo D di Youth League (su 6). Troppi i gol subiti, già nove. Un po’ di più quelli segnati, appena undici. E finora sono sei i calciatori andati in rete in questa stagione. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu dopo le prime sei partite stagionali (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League, ndr).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

3 GOL – Fabio Abiuso e Cesare Casadei (1)

2 GOL – Giovanni Fabbian

UN GOL – Franco Carboni, Nikola Iliev e Francesco Nunziatini (1)