Inter in nazionale: oggi tocca a Dzeko chiudere con la Bosnia

Ultimo giorno delle qualificazioni ai Mondiali in Europa per questa sosta di ottobre: c’è l’ultimo giocatore dell’Inter impegnato, in attesa dei sudamericani che giocheranno giovedì notte. Si tratta di Dzeko.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021

EDIN DZEKO – Ucraina-Bosnia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo D) ore 20.45 a Lviv, Ucraina