Inter, inizia la grande fuga! Per Inzaghi priorità al campionato – CdS

Non tutte le partite possono essere vinte in maniera larga come il derby col Milan. Simone Inzaghi e l’Inter hanno rischiato la beffa ad Empoli, ma ne escono ancora con 3 punti. Il resoconto del Corriere dello Sport.

RESOCONTO – Solamente tre volte nella sua storia l’Inter aveva fatto cinque vittorie su cinque alle prime giornate di campionato: con Helenio Herrera nel 1966/67, con Roberto Mancini nel 2015/16 e con Antonio Conte nel 2019/20. Contro l’Empoli il successo è stato di misura, ma ha fatto capire come i nerazzurri possano anche difendere i loro vantaggi in maniera efficace. Non serve per forza una goleada, bastano Federico Dimarco e una retroguardia rocciosa per superare l’ostacolo toscano. Dopo la Champions League l’anno scorso Inzaghi aveva perso sei volte su dodici, stavolta non lo ha fatto. Le rotazioni sono il diktat principale, sei cambi rispetto al match contro la Real Sociedad. La priorità assoluta però rimane il campionato, la seconda stella.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania