Inter, il punto a Bergamo alla fine è un punto guadagnato

L’Inter ieri ha pareggiato 0-0 contro l’Atalanta e per molti sembravano più due punti persi che uno guadagnato. Questo perché il Milan giocava oggi contro lo Spezia e si aspettavano tre punti “facili” dai rossoneri. Ma alla fine, quel punto, vale come un punto guadagnato.

SCENARIO – Il calcio è bello perché è imprevedibile. E oggi è successo qualcosa di nuovo di incredibile. Il Milan infatti, caduto in casa 2-1 contro lo Spezia (vedi articolo), ha infatti buttato via la chance di superare l’Inter al primo posto (seppur con una gara in meno). Il punto dunque di ieri a Bergamo contro l’Atalanta, i nerazzurri lo vedono ora come un punto guadagnato visto lo 0 del Milan. Il disfattismo è di casa nella tifoseria nerazzurra e dopo ieri sera tutto sembrava presagire a questo. Ma ora, con uno scenario nuovo, l’Inter rimane in vetta alla classifica a +2 sul Milan ma con una gara in meno e con un pareggio arrivato contro una diretta rivale. Come può cambiare il mondo in meno di 24 ore.