Milan-Spezia 1-2: niente sorpasso dei rossoneri. Gyasi punisce il Milan

Doveva essere la partita del sorpasso per il Milan di Pioli che pregustava il primo posto in classifica dopo il pari dell’Inter di ieri (una gara in meno) ma niente da fare. I rossoneri, addirittura, crollano 2-1 in casa contro lo Spezia di Thiago Motta.

RIBALTONE – Succede di tutto a San Siro ma ciò che conta è che il Milan ha perso. I rossoneri, avanti con Leao a fine primo tempo dopo il rigore sbagliato da Theo Hernández poco prima, si fanno prima pareggiare da Agudelo e poi ribaltare da Gyasi all’ultimo minuto disponibile. Dicevamo che è successo di tutto perché poco prima del gol di Gyasi il Milan aveva trovato il 2-1 con Messias però cancellato dall’arbitro Serra per un fischio anticipato per un fallo su Rebic. Inter dunque che guadagna 1 punto sul Milan secondo che ora si vede avvicinare dal Napoli.