Pioli: «Occasione non sfruttata. Partita persa anche per l’arbitro»

L’Inter ieri ha pareggiato 0-0 contro l’Atalanta e ha guadagnato un punto sul Milan. Oggi i rossoneri sono crollati 2-1 contro lo Spezia in casa e a fine partita, il tecnico Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Dazn.

RAMMARICO – Non il risultato che il Milan e Pioli si aspettavano. La sconfitta contro lo Spezia impedisce ai rossoneri di scavalcare l’Inter in vetta alla classifica e anzi, scivola a -2 dai nerazzurri. Ecco le parole di Pioli, tecnico del Milan, a Dazn. «Classifica? Non dipende da oggi, non deve condizionarci. E’ una battuta a vuoto che non ci voleva. Sapevamo dell’occasione e non l’abbiamo sfruttata. Ora dobbiamo reagire e il campionato è ancora lungo. Dopo una sconfitta del genere credo sia un bene che arrivino delle partite come quelle con Juventus e Inter, ci deve dare morale e spinta questo. La reazione ci deve essere. Ho provato a calmare i miei giocatori, ma non ci sono riuscito. Abbiamo subito un torto e perso lucidità. E’ un peccato ma le responsabilità non sono solo nostre ma anche della terna arbitrale. E’ un peccato. Poteva essere una serata diversa. Potevamo vincere ma addirittura l’abbiamo persa. Provedel? Ha fatto delle parate incredibili. Noi non siamo stati bravi a chiudere la partita, siamo stati poco lucidi sotto porta».

Fonte: Dazn