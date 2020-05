Inter, giornata di tamponi ad Appiano: attesa per nuovo protocollo – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter oggi sta effettuando i tamponi a giocatori e membri dello staff e della dirigenza. La società, dopo la “rivolta” di ieri contro il protocollo per la ripresa degli allenamenti (QUI le parole di Marotta) attende di avere delle novità. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

TAMPONI E ATTESA – L’Inter attende novità e nel frattempo continua il suo screening su tutti i membri di staff e dirigenza: «Oggi tamponi per tutti, presenti anche Conte, Marotta, Ausilio e Zanetti per escludere positività, i risultati saranno disponibili nelle prossime 24-48 ore. La squadra poi divisa in due gruppi farà i soliti allenamenti individuali. Si discute in società di quanto accaduto ieri con Marotta che ha aperto il fronte delle perplessità e se le cose non cambiano non si farà il ritiro. C’è la speranza che si possa arrivare a un nuovo protocollo più applicabile. Ci sono perplessità sulle difficoltà logistiche di organizzare un ritiro isolato per 55 persone, a cosa fare se si trova un positivo, alla responsabilità dei medici. Sono questi i punti che all’Inter trovano difficili da applicare. Al momento la società non è intenzionata a iniziare il ritiro lunedì. Se cambiano le cose tutto torna in discussione e l’Inter comincerebbe gli allenamenti di gruppo. Per ora si resta alla finestra per capire se cambia o no il protocollo».