Serie A in bilico, si attende confronto Gravina-Spadafora – Sky

Serie A in bilico, si attende confronto Gravina-Spadafora

La Serie A è in bilico dopo la fronda che si è sollevata contro il protocollo per la ripresa degli allenamenti, ritenuto inapplicabile da parecchi club, Inter compresa (qui la notizia). Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

SI ATTENDE UN CONTATTO – Dopo la rivolta dei club di Serie A c’è stata oggi una riunione tra FIGC e Lega Serie A. Si attende ora un contatto tra Gravina e il ministro Spadafora: «E’ finita la riunione tra FIGC e Lega Serie A. La Lega ha comunicato ciò che si era già capito, che il protocollo studiato dalla FIGC per la ripresa dovrà essere rivisto in tre punti. Sulle modalità della quarantena in caso di giocatori positivi, sulle modalità dei ritiri e sulle responsabilità dei medici. In pratica quanto era stato detto dal Comitato alla FIGC adesso non va bene alle squadre. Oggi Gravina avrà un contatto con il ministro Spadafora, poi bisognerà capire quale sarà la reazione del Ministro davanti a questa ennesima richiesta di cambiamento che arriva dalla Lega Serie A. Bisognerà capire se ci sarà la volontà di rimettere mano al protocollo o si andrà al muro contro muro».