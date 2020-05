Vidal non legato a Lautaro Martinez? Nuova idea Inter: il punto – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez continua a essere l’oggetto de desiderio del Barcellona, ma l’Inter non ha alcuna intezione di abbassare le richieste. Stando a “Sportmediaset”, potrebbero cambiare le condizioni dell’inserimento di Arturo Vidal nella trattativa

SVOLTA? – L’Inter spinge per regalare ad Antonio Conte due parametri zero di assoluta affidabilità: Dries Mertens ed Edinson Cavani (vedi qui). L’obiettivo è non farsi trovare impreparati all’addio di Lautaro Martinez. I nerazzurri vogliono gestire con calma la situazione legata al Toro per poi andare a caccia del sostituto. Ma il club di Steven Zhang non scende dalla richiesta di 90 milioni più una contropartita, che potrebbe essere Junior Firpo. E Arturo Vidal? L’Inter lo vorrebbe in prestito, vista l’età, e non vorrebbe inserirlo nella trattativa.

Fonte: Sportmediaset.