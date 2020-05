Marotta: “Serie A, con queste regole no al ritiro! Chiediamo cambiamenti”

Marotta si è schierato nettamente contro il nuovo protocollo sanitario stabilito dal Comitato Tecnico-Scientifico del Governo. L’AD nerazzurro fa filtrare una chiara posizione sulle regole per la ripresa degli allenamenti di Serie A e i ritiri. Di seguito gli aggiornamenti riportati da “Repubblica”

NUOVO PROTOCOLLO? – Giuseppe Marotta chiarisce la sua posizione, dopo il duro e netto parere filtrato nel tardo pomeriggio (qui i dettagli): “Non vogliamo fare polemica. Ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative”. Vedremo, quindi, se gli incontri dei prossimi giorni riusciranno a trovare un punto di equilibrio. La Serie A vuole ripartire, ma a quali condizioni?