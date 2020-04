Inter-Getafe di Europa League ha una data? Proposta di calendario UEFA

Inter-Getafe è una delle due partite di andata degli ottavi di Europa League che si deve ancora giocare, assieme a Siviglia-Roma. Sky Sport ha indicato l’ipotesi di calendario che l’UEFA sta studiando per poter completare la stagione: ecco le date.

RIPARTENZA – Inter-Getafe e Siviglia-Roma si possono giocare fra il 2 e il 3 agosto, facendo riprendere l’Europa League. Sky Sport anticipa il calendario del torneo, che l’UEFA sta studiando per arrivare a una conclusione delle coppe europee. Il ritorno sarebbe in programma il 6 agosto, assieme alle altre partite (le sei restanti si erano già disputate il 12 marzo). Poi ci sarebbero i quarti di finale, il 10 e 13 agosto, e le semifinali il 17 e 20 agosto. La finale, sempre a Gdansk in Polonia, sarebbe giovedì 27 agosto, due giorni prima di quella di Champions League. Martedì ci sarà una nuova riunione dell’UEFA (vedi articolo), dove il calendario di Champions League ed Europa League potrebbe prendere forma. Mercoledì, invece, l’incontro sarà con ECA ed European Leagues, mentre giovedì sarà la volta del Comitato Esecutivo. Tutto finalizzato a trovare una soluzione per far ripartire il calcio, Coronavirus permettendo. E l’Europa League (con Inter-Getafe) sarebbe la prima competizione dopo che, fra giugno e luglio, si completeranno i campionati nazionali.