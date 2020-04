Cellino conferma: “Ho il Coronavirus in atto, fatti controlli. Sintomi…”

Cellino, presidente del Brescia, è positivo al Coronavirus. Intervistato dal quotidiano “La Repubblica” ha confermato le voci circolate in serata (vedi articolo), aggiungendo però di essere tuttora malato.

NUOVA POSITIVITÀ – Massimo Cellino, presidente del Brescia, è fra quelli che chiedono a gran voce di non riprendere con la Serie A. Ora ha a che fare con il Coronavirus: «Sono a Cagliari da pochi giorni, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia. Poi per passare Pasqua in Sardegna con la mia famiglia ho preso un aereo privato e sono tornato. Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Quali sintomi? Ho stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa. E male al fegato».

Fonte: Repubblica.it – Matteo Pinci