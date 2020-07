Inter-Fiorentina: Eriksen dall’inizio, panchina per Lautaro Martinez? – Sky

Inter-Fiorentina di questa sera vedrà i nerazzurri scendere in campo con alcuni cambi rispetto alla sfida contro la Roma. Maglia da titolare per Christian Eriksen, possibile panchina per Lautaro Martinez

Questa sera l’Inter scenderà in campo al Giuseppe Meazza contro la Fiorentina per vincere, riprendersi il secondo posto in classifica e rimandare la festa scudetto della Juventus. Secondo “Sky Sport” Antonio Conte farà alcuni cambi rispetto alla sfida di domenica sera contro la Roma. Christian Eriksen dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel ruolo di trequartista, in attacco torna Lukaku che dovrebbe giocare al fianco di Alexis Sanchez, con Lautaro Martinez che dovrebbe quindi accomodarsi in panchina.