Inter e il secondo posto: blasone e questione economica – SM

Condividi questo articolo

Questa sera l’Inter scende in campo contro la Fiorentina. I nerazzurri vogliono riprendersi il secondo posto, oltre a una questione di blasone c’è anche un discorso economico in quanto il secondo posto vale 10 milioni in più del quarto

Questa sera l’Inter scende in campo contro la Fiorentina per riprendersi il secondo posto in classifica dopo il sorpasso dell’Atalanta, rinviare la festa scudetto della Juventus, ma dietro la necessità di arrivare al secondo posto non c’è solo una questione di prestigio o di volontà di fare progressi rispetto ai due quarti posti consecutivi degli ultimi campionati. “Sport Mediaset” infatti sottolinea che c’è anche un discorso economico in quanto il secondo posto vale ben 10 milioni in più del quarto.