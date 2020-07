Ferri: “Esordire con l’Inter il sogno da bambino, il momento piÃ¹ bello…”

Ferri: “Esordire con l’Inter il sogno da bambino, il momento più bello…”

Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha partecipato a “Inter Calling Club” in cui ha risposto alle domande poste da alcuni tifosi

I MOMENTI PIU’ BELLI – Ferri parla dei momenti più belli vissuti con la maglia dell’Inter: «Sono parecchi, ma i due che ricordo con grande emozione fu quando venni chiamato a 18 anni ad esordire ed ebbi la possibilità di giocare in Serie A con compagni straordinari che fino a pochi anni prima ci giocavo con le figurine. E’ stato il sogno di un bambino che è riuscito a realizzare quel sogno. L’altro è indubbiamente la vittoria del campionato in casa col Napoli quando riuscimmo ad aggiudicarci un campionato straordinario, vinto meritatamente, quello dei 58 punti con grande qualità e qualità sul campo».

I MIGLIORI COMPAGNI – Ferri parla dei migliori giocatori con cui ha giocato nell’Inter: «Ce ne sono stati secondo me tre che sono tre giocatori tedeschi. Uno è Rummenigge a cui dò degli alibi, ha fatto vedere cose mai viste, ma aveva un problema alla caviglia che lo condizionava. L’altro è Brehme, secondo me uno dei giocatori che ho visto usare due piedi in maniera indifferenti. Uno non sa distinguere quale sia il piede destro o sinistro da come calciava. In prima posizione Matthaus, riusciva a ribaltare le situazioni e le partite. Era uno che sapeva fare le due fasi in una maniera incredibile. Nell’ultimo periodo della carriera ha giocato da libero, la dice lunga sulle grandi capacità tattiche, fisiche, tecniche. Grande personalità, è l’unico che mi dava l’idea che quando gli passava qualcosa nella testa cambiava le partite. Cambiava anche noi, ci trascinava, faceva la differenza».

