Inter, doppio confronto ad Appiano Gentile! Toni duri e decisi – CdS

L’Inter ieri pomeriggio ha ripreso gli allenamenti ad Appiano Gentile, ma prima è andato in scena un doppio confronto. Il Corriere dello Sport rivela quanto è avvenuto alla Pinetina, dopo che lunedì Marotta aveva parlato pubblicamente mostrando la reazione della società (vedi articolo).

LA RICHIESTA – Basta fare passi falsi in partite “abbordabili”. È questo, in sintesi, quanto la dirigenza dell’Inter ha chiesto a Simone Inzaghi e, a sua volta, il tecnico ha detto alla squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport, parlando di un doppio confronto avvenuto ad Appiano Gentile nella giornata di ieri prima di riprendere gli allenamenti nel pomeriggio.

IL PRIMO CONFRONTO – I dirigenti, riuniti al completo, hanno per prima cosa incontrato Inzaghi. Si è tornati sulla pessima prestazione di Bologna, così come sulle troppe sconfitte (sette in ventiquattro giornate di Serie A). All’allenatore i vertici dell’Inter hanno chiesto maggiore cattiveria e concentrazione, per non fallire altri appuntamenti. I dirigenti hanno ribadito come non saranno più accettate prove come quella di domenica scorsa, con tutte le partite da affrontare al meglio.

IL SECONDO CONFRONTO – Inzaghi è stato poi l’unico a parlare nell’incontro con la squadra. Lo ha fatto anche con toni duri e decisi in certi punti, chiedendo di vincere partite “sporche”. Come appunto era quella Bologna-Inter tre giorni fa. In aggiunta, l’allenatore ha fatto notare gli evidenti errori commessi, da quello in uscita costato il gol di Riccardo Orsolini all’atteggiamento – visto anche in altre partite – di troppa sufficienza sottovalutando l’avversario. Ora l’Inter non può più sbagliare.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia