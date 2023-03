Marocchi: «All’Inter giocatori con la pancia piena. Cosa può fare Inzaghi?»

Simone Inzaghi è il centro dei dibattiti generali sull’Inter e la stagione dei nerazzurri, deludente soprattutto in campionato. Giancarlo Marocchi ha cercato di immedesimarsi nel tecnico su Sky Sport, questo il risultato.

VOLONTÀ – Secondo Giancarlo Marocchi i problemi principali dell’Inter non dipendono dal suo allenatore: «Se sono Inzaghi e mi presento ai dirigenti chiedo una rosa diversa. Non voglio giocatori con la pancia piena, gente che guadagna 5-6 milioni di euro che devo mettere in panchina. Io quando ho bisogno di loro per 20 minuti entrano in campo come se mi dovessero fare un favore. Il Napoli non ha rinnovato il capitano, Mertens e venduto Koulibaly e Fabian Ruiz. Ha preso gente motivata, che io voglio avere con me in panchina. Cosa puoi fare con Dzeko o Lautaro Martinez? Nulla. Hanno già fatto centinaia di gol e guadagnato tanti soldi, cosa gliene frega a loro di entrare a venti minuti contro il Bologna? Un conto è con il Real Madrid, l’altro in queste partite. È successo anche a me a fine carriera, non puoi fare il giovane».