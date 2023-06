Inter, cena in corso con il Sassuolo per Frattesi – Sky

Una giornata molto lunga di calciomercato per l’Inter. Dopo l’incontro di più di tre ore tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi la cena con il Sassuolo per un calciatore nello specifico secondo Gianluca Di Marzio da Sky Sport.

INCONTRO – Giornata di tanti incontri per la dirigenza dell’Inter. Dopo quello per pianificare il futuro in estate con Simone Inzaghi di più di tre ore si sta svolgendo quello con il Sassuolo per Davide Frattesi. Il centrocampista interessa e non poco ai nerazzurri, in corso una cena per parlare con i proprietari del cartellino.