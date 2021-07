Inter, allenamento anche di sabato: obiettivo difendere lo scudetto

L’Inter si prepara in vista della prossima stagione. I campioni d’Italia, allenati dal mister Simone Inzaghi, non vogliono lasciare nulla al caso, lavorando duramente anche nel weekend

ALLENAMENTI − Continua il lavoro dell’Inter in vista della prossima stagione. La rosa a disposizione del mister Simone Inzaghi si sta via via ricompattando con ormai pochi giocatori ancora in attesa di rientrare. Mancano, infatti, all’appello Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Matias Vecino, Alexis Sanchez, Arturo Vidal e Ivan Perisic. Inoltre, dopo il rinvio della tournée americana per motivi sanitari, i nerazzurri hanno in programma le amichevoli contro la Pergolettese (vedi articolo) e Parma (8 agosto ma manca ufficialità). Come di consueto, anche oggi è stato una giornata di duro allenamento per i campioni d’Italia, il cui obiettivo sarà sicuramente quello di difendere il titolo.