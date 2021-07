Lukaku motivato: «Dedicato, determinato e disciplinato. È quasi ora»

Romelu Lukaku, dopo l’Europeo con il suo Belgio, è pronto a ritornare a disposizione dell’Inter. Il gigante belga ha espresso tutta la sua motivazione tramite un post su Instagram

FORZA − Manca poco e Simone Inzaghi potrà avere a disposizione anche l’attaccante belga Romelu Lukaku. Il gigante nerazzurro sta per terminare il suo periodo di vacanza dopo l’Europeo disputato con la propria nazionale. Durante le vacanze, però, Lukaku si è allenato costantemente − come ha dimostrato tramite i propri profili social − per tornare alla grande in vista della nuova stagione con la maglia dell’Inter. Il bomber interista ha espresso la sua grande motivazione tramite un post pubblicato sull’account ufficiale di Instagram. Questa la didascalia: «Dedicato, determinato e disciplinato È quasi ora».

