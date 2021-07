Csiszar: «Inter, grande club. Caratteristiche? Piace avere palla tra i piedi»

L’Inter Women ha comunicato anche l’arrivo di Henrietta Csiszar. La giocatrice ungherese, intervistata da Inter Tv, ha espresso tutta la sua gioia per la firma con i nerazzurri, parlando anche delle proprie abilità

GRANDE CLUB − Queste le parole della Csiszar sulla firma con l’Inter: «Sono molto felice di essere qui e di fare parte di questo fantastico club. L’Inter è un club che da grande motivazione. Sono contenta di essere qui e di farne parte. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e tutto lo staff».

CAMBIARE − Così la Csiszar sulla volontà di venire in Italia: «Per me significa molto. Ho giocato per sei anni in Germania e ho sentito che era il momento di cambiare. Sono felice di essere qui. Darò il massimo per aiutare la squadra e per fare bene».

SERIE A − La giocatrice ha parlato anche del campionato italiano: «Tutti sanno che il campionato italiano è cresciuto negli ultimi anni. Per me sarà una nuova sfida. Un paese nuovo, una lingua nuova, delle sfide nuove. Ma sono pronta a lottare e a fare la storia con l’Inter».

CARATTERISTICHE − Infine, la Csiszar ha informato i tifosi sulle sue abilità: «Sono una giocatrice che lavora sodo. Mi piace controllare il gioco. Mi piace controllare il ritmo del gioco, mi piace contrastare. Mi piace avere il pallone tra i piedi e poter dettare il gioco».