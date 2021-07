Inter-Pergolettese, l’allenamento congiunto non sarà trasmesso in diretta

Inter-Pergolettese è il prossimo impegno della squadra di Inzaghi, che fra quattro settimane inizierà la Serie A col Genoa (vedi calendario). Si tratta di allenamento congiunto, e non è prevista la diretta.

NIENTE DIRETTA – Non sarà possibile seguire Inter-Pergolettese, l’allenamento congiunto che si terrà domani alle ore 18. Si tratta di un test che si svolgerà a porte chiuse, al Suning Training Centre di Appiano Gentile, e non sarà ripreso. Niente diretta TV né streaming quindi, come già avvenuto per gli altri allenamenti congiunti contro Sarnico (vedi articolo) e Pro Vercelli (vedi articolo). Si attende di sapere quali saranno gli altri impegni precampionato dell’Inter, che fra quattro settimane (sabato 21 agosto ore 18.30) aprirà la nuova Serie A col Genoa. Manca ancora l’ufficialità per l’amichevole col Parma, che sostituirà quella con l’Atlético Madrid (8 agosto la data ufficiosa). Poi, sei giorni dopo, probabile ci sia un’altra partita con la Dinamo Kiev. Entrambe sono ancora da confermare.