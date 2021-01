Inter a caccia di una soluzione per Eriksen, le possibilitÃ  – SM

Inter a caccia di una soluzione per Eriksen, le possibilità – SM

Christian Eriksen Inter-Bologna – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter cerca in questo mercato di gennaio una soluzione per Christian Eriksen, ormai fuori dai piani della società e di Antonio Conte. Possibile un prestito per abbassare il monte ingaggi

Il mercato di gennaio è iniziato e l’Inter è a caccia di qualche soluzione per rivedere la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ormai è noto che sarà un mercato a costo zero a causa dei problemi finanziari dovuti alla crisi del Covid. In questa situazione sembra essere particolarmente spinosa la posizione di Christian Eriksen, fuori dai progetti di Antonio Conte e con un ingaggio particolarmente oneroso. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento non ci sono pretendenti per il centrocampista danese e questo rende più complicato anche mettere in piedi qualche ipotesi di scambio. Possibile un prestito che permetta all’Inter di scaricare il monte ingaggi e poter, eventualmente, dare una seconda possibilità all’ex Tottenham.