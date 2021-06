Icardi, la FIFA sanziona il PSG per una clausola decisa con l’Inter

Arriva la decisione della FIFA riguardo al trasferimento di Mauro Icardi la scorsa estate dall’Inter al PSG. Nel dettaglio, i francesi sono stati sanzionati per aver violato la regola sulla Third Party Influence dopo aver acconsentito ad aggiungere una clausola ‘anti club-italiani’ per il giocatore.

SANZIONE – La FIFA sanziona il PSG per una clausola accordata tra i francesi e l’Inter nel trasferimento di Mauro Icardi ai parigini la scorsa estate. Nel dettaglio, la violazione riguarderebbe la reguola sulla Third Party Influence e si riferisce alla clausola che – se i francesi dovessero cedere l’argentino a un altro club italiano – prevede una ‘penale’ di 15 milioni di euro da pagare ai nerazzurri. La FIFA ha comunicato, per questo, di aver comminato al PSG una multa di 10.000 franchi svizzeri. Per ora, nulla nei confronti della società nerazzurra. QUI il documento completo riguardante la questione.