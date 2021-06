Olanda-Scozia, le formazioni ufficiali: niente rinuncia a de Vrij

Olanda-Scozia si gioca in Portogallo – allo stadio Algarve – alle ore 20.45 come partita amichevole. Nel test in vista di EURO 2020 il commissario tecnico Frank de Boer schiera titolare il difensore dell’Inter Stefan de Vrij.

OLANDA-SCOZIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Olanda (5-3-2): Krul; Dumfries, Timber, de Vrij, de Ligt, Wijndal; Wijnaldum, de Roon, F. de Jong; Weghorst, Depay.

A disposizione: Stekelenburg, Bizot, Veltman, Berghuis, L. de Jong, Promes, van Aanholt, Klaassen, Gravenberch, Malen, van de Beek, Koopmeiners.

Commissario tecnico: F. de Boer

Scozia (4-3-3): Gordon; Robertson, Cooper, Hendry, Tierney; Turnbull, C. McGregor, Armstrong; Christie, Dykes, Forrest.

A disosizione: McLaughlin, McTominay, Taylor, Gallagher, Nisbet, Fraser, Gilmour, McKenna.

Commissario tecnico: S. Clarke