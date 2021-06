Pandev: «Champions all’Inter apice della mia carriera. Che momenti!»

Intervistato dal quotidiano austriaco Kronen Zeitung, Goran Pandev – attaccante della Macedonia del Nord che affronterà proprio l’Austria di Valentino Lazaro a Euro 2020 – ha ricordato il punto più alto della sua carriera: la conquista del Triplete con l’Inter nel 2010.

APICE – Goran Pandev – con la sua Macedonia del Nord – sarà uno dei protagonisti di Euro 2020. Dove giocherà contro un ex compagno di squadra, ovvero Marko Arnautovic, attaccante dell’Austria. Intervistato dal giornale austriaco Kronen Zeitung, l’ex attaccante dell’Inter ha parlato in questo modo del 2010 e di Arnautovic: «Ricordo Marko, era ancora giovane al tempo, ma siamo subito entrati in grande sintonia perché potevamo parlare la stessa lingua. Con lui ho trascorso molti momenti divertentissimi. Già al tempo si poteva vedere la sua classe, che ha poi dimostrato nel corso della sua carriera. La vittoria della Champions League è stata sicuramente il punto più alto della mia carriera».