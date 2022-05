Handanovic in Udinese-Inter? Attesa riunione tecnica ma una sensazione

Handanovic farà di tutto per giocare Udinese-Inter. Il portiere sloveno attenderà fino all’ultimo minuto per capire se potrà essere o meno della partita. Sensazioni positive

HANDA SI HANDA NO? − Barzaghi in collegamento da Udine dà aggiornamenti importanti sul portiere in vista di Udinese-Inter: «Sfida complicatissima per l’Inter. Ma vuole reagire perché questo campionato sta regalando sorprese. L’Inter si presenta con la voglia di reagire anche perché la mazzata di Bologna è stata pesante. Handanovic? La sensazione in attesa della riunione tecnica è che ci proverà. Vuole essere titolare, sappiamo che non è al meglio ma Handanovic ci vuole provare. Testerà le condizioni fino all’ultimo ma si va per Handanovic titolare».