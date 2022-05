Padovan: «Inter, a Bologna come minimo avresti portato via il pari. Conta!»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla sconfitta dell’Inter a Bologna. KO che ha permesso al Milan di mantenere un buon distacco

OCCASIONE SPRECATA − Padovan ritorna sul KO dell’Inter contro il Bologna: «L’Inter a Bologna come minimo avrebbe portato via il pareggio se non la vittoria nel finale. Invece poi l’errore colossale di Radu ha condotto alla sconfitta. I due punti di distacco adesso contano parecchio perché il Milan può avere la possibilità di gestire qualche pareggio. Sono squadre che vanno e rallentano».