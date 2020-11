Handanovic, nuovo record dopo Inter-Parma: 350 presenze in nerazzurro

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic può sorridere, nonostante il pareggio maturato ieri in Inter-Parma (vedi articolo). Il capitano nerazzurro con la sfida di ieri ha raggiunto un nuovo record. Piccola gioia per il portiere nerazzurro nonostante il momento difficoltà per lui e per la squadra.

NUOVO RECORD – Handanovic, piccola gioia per lui dopo Inter-Parma terminata 2-2 a San Siro grazie alle reti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic che hanno agguantato il pareggio sul finale. Il capitano nerazzurro con la sfida di ieri ha raggiunto un nuovo traguardo: 350 presenze con la maglia nerazzurra dell’Inter! Il capitano dunque si posiziona così al diciassettesimo posto della classifica nerazzurra. All’Inter dal 2012, il portiere sloveno ha collezionato 298 presenze in Serie A, 12 in Coppa Italia, 26 in Europa League, 14 in Champions League.